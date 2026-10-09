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Татар-информ

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Артига недоволен газоном на «Ак Барс Арене»: как «Рубин» готовится к «Динамо»

Артига недоволен газоном на «Ак Барс Арене»: как «Рубин» готовится к «Динамо»

В это воскресенье в рамках 10-го тура РПЛ в Казань пожалует московское «Динамо» под руководством Шварца.

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