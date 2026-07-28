У побережья Камчатки случилось землетрясение магнитудой 5,5

В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5, эпицентр находился в 521 километре от Петропавловска-Камчатского и в 116 километрах от села Никольского (административный центр Алеутского муниципального округа).
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