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Александр Смоляр стал чемпионом РСКГ 2026 года

Александр Смоляр стал чемпионом РСКГ 2026 года

Александр Смоляр стал чемпионом РСКГ 2026 годаSMP Racing Гонщик SMP Racing Александр Смоляр оформил чемпионство в классе в топовом классе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ).

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