В Детской городской больнице № 5 установлено более 80 единиц современного медоборудования

В Детской городской клинической больнице № 5 продолжается обновление материально-технической базы. За четыре года в медицинское учреждение поступило более 80 единиц современного высокотехнологичного оборудования, которое позволяет оказывать качественную и своевременную медпомощь маленьким пациентам.