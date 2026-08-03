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Иваново

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В Детской городской больнице № 5 установлено более 80 единиц современного медоборудования

В Детской городской клинической больнице № 5 продолжается обновление материально-технической базы. За четыре года в медицинское учреждение поступило более 80 единиц современного высокотехнологичного оборудования, которое позволяет оказывать качественную и своевременную медпомощь маленьким пациентам.

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