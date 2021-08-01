Бесплатная газификация в Краснодаре: как и куда подать заявки и чего ждать после этого

Все началось с того, что буквально в июне президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу — теперь жителям не придется оплачивать строительство подводящих газовых сетей к границам своих земельных участков.
Все началось с того, что буквально в июне президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу — теперь жителям не придется оплачивать строительство подводящих газовых сетей к границам своих земельных участков.
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