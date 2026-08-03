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Жителя Омской области осудили на 17 лет по делу о терроризме

Жителя Омской области осудили на 17 лет по делу о терроризме

Военный суд приговорил 45-летнего жителя Омской области к 17 годам лишения свободы по делу о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации.

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