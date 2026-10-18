Глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет переговоров, он многократно их срывал. Об этом 18 октября заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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