Легко, если ты депутат в одной известной бывшей недостране. Не хотел я больше писать про пана Царёва, но высота кретинического гения не позволяет пройти мимо.
Как стать 4 раза депутатом, если ты умственно отсталый?
Комментарии
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Роза ИксановаГабун
бойко все топил за Россию, в конечном итоге переметнулся к поросне. Им верить - себя не уважать. хохлы продажные. Каждый решает свои хотелки
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4 час.
Н
Ната
Да, все эти бывшие украинские "регионалы" пытались зажружиться хоть с чертом, хоть с нациком, лишь бы выгоду поиметь!!! Презренные личности! Сдали украинцев с потрохами!
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3 час.
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