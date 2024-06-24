Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Посадить эту мерзкую тварь по максимуму!!!свои извинения пусть засунет себе в з…"Тебе что не хват...
  • Eduard
    Меньше верьте писакам тоже, Ясно что короновирус американцами создан,а европейцы вакцыны делали.Бизнес на болезнях,"НАМ КОЛОЛИ ПУСТЫ...
  • Воробей
    Наивных "чукчей" глобалисты и их пособники развели на сказочку про "страшного и ужасного Ковида", хотя на деле, это в..."НАМ КОЛОЛИ ПУСТЫ...

Как стать 4 раза депутатом, если ты умственно отсталый?

Как стать 4 раза депутатом, если ты умственно отсталый?

Легко, если ты депутат в одной известной бывшей недостране. Не хотел я больше писать про пана Царёва, но высота кретинического гения не позволяет пройти мимо.

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Комментарии
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Роза ИксановаГабун
бойко все  топил за Россию, в конечном итоге переметнулся к поросне. Им верить - себя не уважать. хохлы продажные. Каждый решает свои хотелки
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4 час.
Н
Ната
Да, все эти бывшие украинские &quot;регионалы&quot;  пытались зажружиться хоть с чертом, хоть с нациком, лишь бы выгоду поиметь!!! Презренные личности! Сдали украинцев с потрохами!
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3 час.

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