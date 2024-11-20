Театр абсурда
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Театр абсурда

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Укропия – государство преступник. Сжечь «блат-хату»

Укропия – государство преступник. Сжечь «блат-хату»

Внимательный наблюдатель мог заметить, что наша авиация начала наносить бомбовые удары по Днепропетровску и Харькову не только по промышленным объектам, но и по зданиям, казалось бы, прямого отношения к целям СВО не имеющим.

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