Нет, DeepSeek не является нецензурированным, если вы запускаете его локально.

Существует мнение, что хорошо задокументированная цензура в DeepSeek существует только на уровне приложений и исчезает, если вы запускаете ее локально (это означает загрузку модели искусственного интеллекта на ваш компьютер).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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