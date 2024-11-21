Россия успешно испытала ракету «Орешник» в зоне СВО: как устроено новое оружие

Военные РФ впервые ударили ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по целям на Украине. О том, что испытания новейшей системы средней дальности «Орешник» прошли успешно, сообщил президент России Владимир Путин.
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