Вдвое увеличили количество мест по программе «Жасыл ел» в эти летние каникулы в Мангистау

Об этом стало известно во время очередной X сессии областного маслихата депутатов, которые утверждали уточненный бюджет Мангистауской области на 2024 год, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.
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