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Небензя: Россия готова к посредничеству в конфликте на Ближнем Востоке

Небензя: Россия готова к посредничеству в конфликте на Ближнем Востоке

Москва готова к посредничеству в конфликте на территории ближневосточного региона. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя.

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