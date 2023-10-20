В Челябинске полицейские задержали курьера, разместившего в парке им. Гагарина 200 тайников с наркотиком

В рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области задержали крупного наркокурьера, разместившего тайники на территории парка им.
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