Оказывается, человек, похожий на депутата Парфенова, который совершал с девушкой обряд, похожий на внедрение в ее ротовую полость объекта, похожего на часть тела члена КПРФ, еще и был женат.
Руссо коммунисто - облико аморале?
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Там похоже не разок, а на постоянной основе.
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2 час.
BN
Boris Nevzorov
И все же мы уделали капиталистов кровопивцев. Они ещё только через зад, а мы уже через рот. Учитесь, господа!
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1 час.
Валентина Литвяк
Зачем шум подняли? просто это одна из помощниц депутата, обычное дело. Судя потому как обеспокоились прочие думские, таких есть у каждого
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56 мин.
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