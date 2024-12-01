Американский военный аналитик Уилл Шрайвер выразил недовольство действиями НАТО после того, как российские Вооруженные силы нанесли удар по иностранным военным специалистам на территории Украины в ответ на атаки украинских военных с использованием западного оружия на территории России.
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