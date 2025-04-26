Нарышкин: Британия может пойти на провокации против РФ на территории любой страны

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Великобритания может пойти на провокации против России. Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности диверсий Лондона на территории Украины с применением химического оружия.