Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Нарышкин: Британия может пойти на провокации против РФ на территории любой страны

Нарышкин: Британия может пойти на провокации против РФ на территории любой страны

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Великобритания может пойти на провокации против России. Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности диверсий Лондона на территории Украины с применением химического оружия.

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