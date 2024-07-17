РБК: в Москве суды стали чаще выносить решения по статьям для мигрантов

Суды в Москве начали чаще выносить решения по статьям для мигрантов. Об этом сообщил РБК. По информации источника, за первые шесть месяцев 2024 года суды по основным «мигрантским» правонарушениям вынесли на 18% больше вердиктов, чем за аналогичный период 2023 года — 27 066 против 23 053 постановлений.
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