РБК: в Москве суды стали чаще выносить решения по статьям для мигрантов

Суды в Москве начали чаще выносить решения по статьям для мигрантов. Об этом сообщил РБК. По информации источника, за первые шесть месяцев 2024 года суды по основным «мигрантским» правонарушениям вынесли на 18% больше вердиктов, чем за аналогичный период 2023 года — 27 066 против 23 053 постановлений.