Вечером 20 февраля в службу спасения поступил звонок от мужчины, который сообщил, что вместе с товарищем заблудился в районе Нюльнюгского озераВечером 20 февраля в службу спасения поступил звонок от мужчины, который сообщил, что вместе с товарищем заблудился в районе Нюльнюгского озераКатаясь на мотособаке, они пропустили буранку и сбились с пути.