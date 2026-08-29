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Россиянам объяснили, как получить компенсацию за задержку зарплаты

Россиянам объяснили, как получить компенсацию за задержку зарплаты

За каждый день задержки зарплаты работодатель обязан выплатить сотруднику денежную компенсацию, причем это правило действует независимо от причин просрочки.

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