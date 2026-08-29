Россиянам объяснили, как получить компенсацию за задержку зарплаты

За каждый день задержки зарплаты работодатель обязан выплатить сотруднику денежную компенсацию, причем это правило действует независимо от причин просрочки.
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