Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 848 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ратник Ратник
    ВСЕГДА ГОТОВЫ!"Переквалифициров...
  • Анатолий Анатольев
    Если ВЛАСТЬ не сможет ЗАЩИТИТЬ, то народ начнет сам защищаться - МОЧИТЬ ТЕРРОРИСТОВ и их родню!!!!!!!!!"Переквалифициров...
  • АндрейБорков
    Я бы в такой мутняк болотный, как эта заранная Сена, хрен бы нырнул даже по пьяни! Это насколько надо быть без мозгов...Искупавшаяся в Се...

Один на один с Россией: Европа готовится к уходу НАТО

Один на один с Россией: Европа готовится к уходу НАТО

КИРИЛЛ  СТРЕЛЬНИКОВ "Тушите свет, сливайте воду": в трансатлантических элитах (они же так называемое мировое правительство, они же глобалисты, они же кураторы так называемого дипстейта США) воцарился неописуемый переполох и слышен скрежет зубов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх