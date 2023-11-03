Зеленский ради «движения в ЕС» подписал закон о нацменьшинствах

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в пятницу, 3 ноября, заявил, что подписал закон о национальных сообществах, чтобы выполнить рекомендации Еврокомиссии ради «движения в Евросоюз», – сообщают украинские СМИ.