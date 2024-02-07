В центре циклона: юг России снова испытывает на прочность непогода

В России бедствие терпят сразу несколько южных регионов. И не только они. Снегопады сменяются ледяными дождями от Ставрополья до Сочи, зацепило даже Ульяновскую область, где отменяют занятия школьников и студентов.
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