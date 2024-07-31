Медвежий угол
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Медвежий угол

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Кто оправдал мигранта-рецидивиста в Самаре?

Кто оправдал мигранта-рецидивиста в Самаре?

Депутат Хинштейн сдал всех Оказывается, за кражи, разбой и избиение депутатов мигрантов в Самаре спокойно оправдывают.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Мировой судья Кировского района Самары Сергей Лясковский должен быть лишен полномочий, а его деятельность надо проверить!
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1 час.
Владислав Владислав
Отличная идея, что мигранты оплачиваю расходы на депортацию. Нет денег ? Значит отработки на шахтах, а потом депортация.
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1 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А что проверять? Посмотрите счет в банке.....
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52 мин.

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