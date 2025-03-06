Хищение средств – не преступление: Что грозит бывшему замглавы Росприроднадзора?

В деле о мошенничестве с участием Олега Долматова наметились подвижкиБудучи замглавы Росприроднадзора Олег Долматов вместе с экс-главой ФЦАО Владиславом Новиковым получили обманным путём 370 миллионов рублей.
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