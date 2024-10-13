NYT: ХАМАС планировал атаку на Израиль с участием Ирана и «Хезболлы»

Члены ХАМАС на секретных встречах обсуждали планы нападения на Израиль 7 октября 2023 года и пытались убедить Иран и ливанскую «Хезболлу» присоединиться к атаке, сообщает 12 октября The New York Times, со ссылкой на секретные документы.