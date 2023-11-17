Экстрасенсы предсказывают будущее: что ждет Россию и окончание спецоперации

Не верю этим экстрасенсам.Ничего они не знают.Во время боевых действий надо готовиться к самому худшему сценарию, а не слушать людей, далеких от военных действий

людмила коптякова

Конечно предсказания ничего не значат.Не могут они ничего знать, а языком молоть- дело нехитрое.Но верить в лучшее все таки обязательно надо. И я верю! Вера моя основана на стойкости духа наших ребят,на крепости и точности нашего оружия, на мудрости главнокомандующего.Победа будет за нами, это мы все и без экстрасенсов знаем.