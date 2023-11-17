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FTimes

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Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    Ох уж эти болтунЫ!Экстрасенсы предс...
  • людмила коптякова
    Конечно предсказания ничего не значат.Не могут они ничего знать, а языком молоть- дело нехитрое.Но верить в лучшее вс...Экстрасенсы предс...
  • lenivka
    Не верю этим экстрасенсам.Ничего они не знают.Во время боевых действий надо готовиться к самому худшему сценарию, а н...Экстрасенсы предс...

Экстрасенсы предсказывают будущее: что ждет Россию и окончание спецоперации

Экстрасенсы предсказывают будущее: что ждет Россию и окончание спецоперации

Экстрасенсы предсказывают будущее: что ждет Россию и окончание спецоперации Елена ГалицкаяУчастники «Битвы экстрасенсов» поделились своими предсказаниями о будущем, затрагивая судьбу России и окончание спецоперации.

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Комментарии
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lenivka
Не верю этим экстрасенсам.Ничего они не знают.Во время боевых действий надо готовиться к самому худшему сценарию, а не слушать людей, далеких от военных действий
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16 час.
людмила коптякова
Конечно предсказания ничего не значат.Не могут они ничего знать, а языком молоть- дело нехитрое.Но верить в лучшее все таки обязательно надо. И я верю! Вера моя основана на стойкости духа наших ребят,на крепости и точности нашего оружия, на мудрости главнокомандующего.Победа будет за нами, это мы все и без экстрасенсов знаем.
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15 час.
Zoia Goldshtab
Ох уж эти болтунЫ!
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15 час.

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