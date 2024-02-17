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Политическая проблема: когда и где состоятся похороны Алексея Навального

Политическая проблема: когда и где состоятся похороны Алексея Навального

Политическая проблема: когда и где состоятся похороны Алексея Навального Елена ГалицкаяСмерть оппозиционера Алексея Навального вызвала не только глубокие эмоции в обществе, но и возникновение политических дебатов относительно места и времени его похорон.

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