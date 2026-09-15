Dollar General CEO Warns Even "Upper-Middle Acting Like Lower-Income" Amid Fuel Crisis Speaking at Goldman Sachs' 33rd Annual Global Retailing Conference on Tuesday morning, Dollar General CEO Todd Vasos offered a downbeat assessment of its customer base, warning that financial stress is spreading up the income ladder to middle- and upper-middle-income households.
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