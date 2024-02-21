Курс евро выше 100 рублей объяснили

Курс евро преодолел отметку в 100 рублей впервые с 9 января на фоне снижения мировых цен на нефть, но запланированный на конец февраля месячный пик налогового периода поддержит национальную валюту, следует из комментария аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, поступившего в «Ленту.