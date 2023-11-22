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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки «МЮ» связывают слабый старт сезона с тем, что тен Хаг перегрузил их летом. Но тренеру об этом не говорят – он считает, что ради успеха нужны жертвы

Игроки «МЮ» связывают слабый старт сезона с тем, что тен Хаг перегрузил их летом. Но тренеру об этом не говорят – он считает, что ради успеха нужны жертвы

У команды 9 побед и 9 поражений в 18 матчах во всех турнирах. 9 проигранных матчей на таком отрезке – это клубный антирекорд.

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