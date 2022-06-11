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Кочетков пропустил 4 шайбы в матче плей-офф АХЛ. Фарм-клуб «Каролины» упустил возможность выйти в финал, пропустив на 60-й минуте

Петр Кочетков пропустил 4 шайбы в матче плей-офф АХЛ. «Чикаго Вулвс» уступил «Стоктону» в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Колдера (3:4 ОТ, 3-1).

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