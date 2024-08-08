Россиян хотят научить экологичной подготовке к школе

Российский экологический оператор выступил с предложением к Министерству просвещения Российской Федерации разработать методические рекомендации для педагогов, родителей и детей, как экологично подготовиться к новому учебному году.
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