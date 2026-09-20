За что на самом деле наградили солдат, ставших прототипами фильма «Аты-баты, шли солдаты…»

Леонид Быков не скрывал: в основу его последней картины легли реальные события. Сценарий, написанный Борисом Васильевым и Кириллом Раппопортом, рассказывал о взводе лейтенанта Суслина — восемнадцати парнях, большинстве — недавних школьниках, которые ценой собственных жизней остановили немецкую танковую колонну у станции Подбедня 18 марта 1944 года.