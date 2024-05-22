Бүген, 22 майда, Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга 77 яшь тула. Котлыйбыз👏.
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Бүген, 22 майда, Татарстан Дәүләт Советы Рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга 77 яшь тула. Котлыйбыз👏.