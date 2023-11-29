Николай Цискаридзе представит современную редакцию балета «Щелкунчик»

Согласно сообщению пресс-службы городского комитета по культуре, балетный театр имени Леонида Якобсона в Петербурге представит версию балета «Щелкунчик» композитора Чайковского, в новой хореографии знаменитого балетмейстера Николая Цискаридзе.
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