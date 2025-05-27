RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 529 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Зеленскому на это наплевать,уедит в Германию или Лондон!Дубинский: Украин...
  • Eduard
    Кто это говорит,ЧМО которое на Крым и Украину претендует?Карл III напомнил...
  • Eduard
    Что там расследуют,почему геев мало?ЕК начала расслед...

Российского штангиста Бочкова лишили бронзы чемпионата Европы после дисквалификации

Российского штангиста Бочкова лишили бронзы чемпионата Европы после дисквалификации

Российский штангист Родион Бочков лишился бронзовой медали чемпионата Европы 2019 года. ТАСС сообщает, что спортсмен был дисквалифицирован на восемь лет на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх