Российского штангиста Бочкова лишили бронзы чемпионата Европы после дисквалификации

Российский штангист Родион Бочков лишился бронзовой медали чемпионата Европы 2019 года. ТАСС сообщает, что спортсмен был дисквалифицирован на восемь лет на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии