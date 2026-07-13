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Происшествия

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В Архангельской области члены организованной группы предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, похищении человека и фальсификации доказательств

В Архангельской области члены организованной группы предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, похищении человека и фальсификации доказательств

Следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению восьми местных жителей, объединившихся в организованную группу для незаконного обогащения.

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