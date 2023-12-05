Постный новогодний стол – чем заменить привычные блюда и ингредиенты

Особенно порадовал бутерброд с красной икрой по 150 г на ломтик и с красной рыбой.....как раз для пенсионеров..

НАТАЛЬЯ

икра по 1ч ложке не выдумывайте,присмотритесь внимательно к фото и учитывайте что это фотография и смотрится объёмней и пенсионеры разные бывают и могут себе позволить икру на праздничный стол, а кто не может тому пусть дети, внуки сделают приятное.С наступающим Вас новым годом и Рождеством!Спаси Вас Господь!