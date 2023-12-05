Принято считать, что постная еда не может быть вкусной, потому что не предполагает наличия мясных и молочных продуктов.
Постный новогодний стол – чем заменить привычные блюда и ингредиенты
Комментарии
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Зоя Власова
Особенно порадовал бутерброд с красной икрой по 150 г на ломтик и с красной рыбой.....как раз для пенсионеров..
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13 час.
НАТАЛЬЯ
икра по 1ч ложке не выдумывайте,присмотритесь внимательно к фото и учитывайте что это фотография и смотрится объёмней и пенсионеры разные бывают и могут себе позволить икру на праздничный стол, а кто не может тому пусть дети, внуки сделают приятное.С наступающим Вас новым годом и Рождеством!Спаси Вас Господь!
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9 час.
ТА
Тамара Аристархова
Зоя, на 1 багет всего 150 г. икры и прочее, а не на каждый кусок...
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6 час.
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