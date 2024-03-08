«Очень хочется опубликовать». Симоньян «рассекретила» планы немцев по подрыву Крымского моста

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.
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