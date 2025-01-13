В Калифорнии число погибших в результате пожаров возросло до 24 человек

Как минимум 24 человека погибли в результате масштабных пожаров в округе Лос-Анджелес в Калифорнии. Об этом 12 января сообщил телеканал ABC News со ссылкой на данные окружного департамента судмедэкспертизы.
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