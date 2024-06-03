Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Fiodor Bahtiarov
    А машины выделять будут?В Приамурье ветер...
  • Дмитрий Шершов
    в верхах это говорят все, а на деле,,,,,,,,,,,,,!По словам Михаила...
  • А Кудасов
    И кто этому месторождению хозяин, владелец. Деньги к деньгам, но предполагаю, что по нашей, не такой уж давней традиц..."Газпром нефть" о...

Виртуальная карта «Тройка» стала доступна москвичам

Виртуальная карта «Тройка» стала доступна москвичам

В Москве появилась возможность оплачивать проезд в транспорте с помощью виртуальной карты «Тройка». Как сообщил руководитель столичного дептранса и заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, новая карта была разработана полностью на базе российских технологий и доступна всем владельцам уже выпущенных пластиковых карт «Тройка» в количестве 50 миллионов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх