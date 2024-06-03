Виртуальная карта «Тройка» стала доступна москвичам

В Москве появилась возможность оплачивать проезд в транспорте с помощью виртуальной карты «Тройка». Как сообщил руководитель столичного дептранса и заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, новая карта была разработана полностью на базе российских технологий и доступна всем владельцам уже выпущенных пластиковых карт «Тройка» в количестве 50 миллионов.