"Врачебная этика" по законам шариата. Петербургский офтальмолог начал вершить суд над пациентами

Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда В петербургских поликлиниках разгорается скандал, который выходит далеко за рамки профессиональной некомпетентности.
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- Такого на Украине...
- Госдума отклонила...
- Госдума отклонила...
Интересно,а диплом офтальмолога у него проверили?Может он его за 5 баранов купил!
а где номер поликлиники? где номер поликлиники? где фамилия главного врача, заведующего поликлиникой?