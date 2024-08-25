Установлена личность выбросившего ребенка и женщину с 16-го этажа в Москве

Сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, который утром 25 августа выбросил женщину и ребенка с 16-го этажа в московском жилом комплексе «Лефортово парк», сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.
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