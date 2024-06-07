Новая нормальность и Россия

Юрий Ильинов

Советская миссия «Марс-3»: важное событие для мировой космонавтики В 1971 году произошло событие, которое стало важной вехой в истории мировой космонавтики. Советский Союз отправил к Красной планете автоматическую межпланетную станцию «Марс-3». Последняя состояла из непосредственно орбитальной станции и посадочного модуля, в котором находился марсианский ровер. Миссия стартовала 28 мая. Ракета с межпланетной орбитальной станцией и посадочным модулем была запущена с космодрома Байконур. В свою очередь, 2 декабря советский посадочный модуль «Марс-3» совершил мягкую посадку на поверхность Красной планеты, чего до этого не удавалось ни одной стране. Стоит отметить, что миссия была крайне сложной, так как информации о составе атмосферы и погоде на Марсе у советских ученых было мало. Спускаемый аппарат был оборудован большим коническим тормозным экраном, парашютной системой и семью пороховыми двигателями, корректировавшими траекторию посадки. Уже через полторы минуты после успешного завершения спуска специальный манипулятор посадочного модуля установил на поверхность Красной планеты марсоход, который тут же начал передачу панорамы окружающей поверхности. Впрочем, через 14,5 секунд трансляция прекратилась, и связь с посадочным модулем прервалась навсегда. Стоит отметить, что, несмотря на бесполезность информации, переданной модулем, миссию нельзя считать провальной. Во-первых, это была первая в истории космонавтики успешная посадка на поверхность Красной планеты. Во-вторых, орбитальная станция работала восемь месяцев и совершила 20 оборотов вокруг Марса. Она передавала на Землю результаты исследований солнечного радиоизлучения, магнитного поля и плазмы, а также рельефа и состава атмосферы. В последующем все эти данные позволили нашей стране создать аппараты и запустить исследовательские миссии к Венере и комете Галлея. https://www.youtube.com/watch?v=1XSyRn5uKtw