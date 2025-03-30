Прогноз погоды в Крыму на воскресенье. • Симферополь: +18°, облачно• Севастополь: +12°, облачно• Ялта: +14°, пасмурно• Алушта: +15°, пасмурно• Евпатория: +11°, пасмурно• Саки: +12°, облачно• Бахчисарай: +16°, облачно• Джанкой: +19°, облачно• Судак: +13°, пасмурно• Феодосия: +1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии