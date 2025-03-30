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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье. • Симферополь: +18°, облачно• Севастополь: +12°, облачно• Ялта: +14°, пасмурно• Алушта: +15°, пасмурно• Евпатория: +11°, пасмурно• Саки: +12°, облачно• Бахчисарай: +16°, облачно• Джанкой: +19°, облачно• Судак: +13°, пасмурно• Феодосия: +1.

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