День государственного флага России

Сегодня, 22 августа, у нас в стране отмечается День государственного флага. Официально памятная дата была закреплена в законодательстве РФ в 1994 году после подписания президентом соответствующего указа.
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