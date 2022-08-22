Военное обозрение

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День государственного флага России

День государственного флага России

Сегодня, 22 августа, у нас в стране отмечается День государственного флага. Официально памятная дата была закреплена в законодательстве РФ в 1994 году после подписания президентом соответствующего указа.

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