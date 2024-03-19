Россиян приглашают в «коктейльные» поездки на Кубу

О необходимости развивать на Острове Свободы такого востребованного у многих гостей туристического продукта, как искусство приготовления коктейлей заявил тамошний глава туристического ведомства Хуан Карлос Гарсиа Гранда, следует из информации ТАСС.
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