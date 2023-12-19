Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 19 декабря

В ЕС хотят российских авиакомпаний. Об этом сообщили источники в Минтрансе. Отечественные перевозчики могут потерять по меньшей мере 37 воздушных судов, которые сейчас принадлежат Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
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