Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 19 декабря

В ЕС хотят российских авиакомпаний. Об этом сообщили источники в Минтрансе. Отечественные перевозчики могут потерять по меньшей мере 37 воздушных судов, которые сейчас принадлежат Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).