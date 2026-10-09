Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шрёдера

Владимир Путин пригласил Герхарда Шрёдера к себе домой после того, как узнал о его приезде в Москву. Бывший канцлер Германии находился с российским президентом во время празднования его дня рождения.
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